Natalie Choquette au segment J'en reviens pas!

Lors du segment J'en reviens pas! l'animateur Jean-François Baril tend le micro à une personnalité publique pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.
Écoutez la soprano et chevalière de l’Ordre national du Québec, Natalie Choquette, qui est l'invitée de l'émission Signé les fêtes ce samedi.
«J'en reviens pas de Pascal. C'est un beau petit poney blanc qui a un chapeau de père Noël. Il fait partie de Toutous Poilus. C'est un organisme de Sherbrooke qui va dans les CHSLD avec des animaux, des chats, des chiens, des oiseaux et un cheval. Je ne savais pas qu'on pouvait amener un cheval dans un CHSLD. Et dans le lot de mauvaises nouvelles qu'on lit tous les jours, moi, ça m'a fait du bien de voir Pascal.»
Écoutez la chanteuse discuter ensuite du roman jeunesse qu'elle rédige actuellement.