La journaliste Caroline Bertrand souhaitait se concentrer sur le positif à l'occasion de sa dernière revue de presse de l'année 2025.
Écoutez son bilan des dix bonnes nouvelles qui ont marqué l'année, dimanche, à l'émission Signé les fêtes.
«Une des nouvelles qui m'a le plus marqué, c'est le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C'est loin d'être parfait, il y a encore des décès, mais quand même. Les otages vivants ont été libérés, les corps des otages tués ont été remis aux familles. La deuxième phase du cessez-le-feu n'est pas encore entrée en vigueur, mais le fait que les combats quotidiens aient cessé en grande partie, c'est assurément une des bonnes nouvelles de 2025.»