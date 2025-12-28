 Aller au contenu
Société
Revue de presse

Dix nouvelles positives qui ont marqué 2025

par 98.5

0:00
8:17

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 28 décembre 2025 07:24

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Dix nouvelles positives qui ont marqué 2025
Caroline Bertrand / Cogeco Média

La journaliste Caroline Bertrand souhaitait se concentrer sur le positif à l'occasion de sa dernière revue de presse de l'année 2025. 

Écoutez son bilan des dix bonnes nouvelles qui ont marqué l'année, dimanche, à l'émission Signé les fêtes.

«Une des nouvelles qui m'a le plus marqué, c'est le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C'est loin d'être parfait, il y a encore des décès, mais quand même. Les otages vivants ont été libérés, les corps des otages tués ont été remis aux familles. La deuxième phase du cessez-le-feu n'est pas encore entrée en vigueur, mais le fait que les combats quotidiens aient cessé en grande partie, c'est assurément une des bonnes nouvelles de 2025.»

Caroline Bertrand

Vous aimerez aussi

«Quelqu'un a tout simplement baissé sa fenêtre et lancé son gobelet de café»
Signé les fêtes!
«Quelqu'un a tout simplement baissé sa fenêtre et lancé son gobelet de café»
0:00
5:06
Verglas: «Il risque d'avoir des accumulations de glace sur les routes»
Signé les fêtes!
Verglas: «Il risque d'avoir des accumulations de glace sur les routes»
0:00
4:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé les fêtes!

Voir tout
Quelques trucs pour améliorer ses repas du temps des fêtes
Rattrapage
Chronique culinaire
Quelques trucs pour améliorer ses repas du temps des fêtes
Un peu de nostalgie sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Signé les fêtes!
Un peu de nostalgie sur les réseaux sociaux
Verglas: «Il risque d'avoir des accumulations de glace sur les routes»
Rattrapage
Météo à venir
Verglas: «Il risque d'avoir des accumulations de glace sur les routes»
«Ça va stabiliser et non pas diminuer les prix» -Sylvain Charlebois
Rattrapage
Code de Conduite des épiciers dès le 1er janvier
«Ça va stabiliser et non pas diminuer les prix» -Sylvain Charlebois
Nos craintes sur le plan économique se sont-elles avérées en 2025?
Rattrapage
Bilan économique de l'année
Nos craintes sur le plan économique se sont-elles avérées en 2025?
L'actrice et activiste Brigitte Bardot s'éteint à 91 ans
Rattrapage
Chronique culturelle
L'actrice et activiste Brigitte Bardot s'éteint à 91 ans
Une victoire 2-1 en prolongation pour le Canada face à la Lettonie
Rattrapage
Championnat mondial junior
Une victoire 2-1 en prolongation pour le Canada face à la Lettonie
«Si Zelensky s'en sort avec un match nul, ce serait une victoire»
Rattrapage
Rencontre entre Trump et Zelensky
«Si Zelensky s'en sort avec un match nul, ce serait une victoire»
Application Eva : une alternative québécoise aux géants de la livraison
Rattrapage
Service en moyenne de deux heures
Application Eva : une alternative québécoise aux géants de la livraison
«Quelqu'un a tout simplement baissé sa fenêtre et lancé son gobelet de café»
Rattrapage
J'en reviens pas!
«Quelqu'un a tout simplement baissé sa fenêtre et lancé son gobelet de café»
«Je savais pas qu'on pouvait amener un cheval dans un CHSLD»
Rattrapage
Natalie Choquette au segment J'en reviens pas!
«Je savais pas qu'on pouvait amener un cheval dans un CHSLD»
Le groupe Classe Moyenne lance son album récapitulatif de l'année 2025
Rattrapage
Chronique culturelle
Le groupe Classe Moyenne lance son album récapitulatif de l'année 2025
Quelle est l'origine du Boxing Day?
Rattrapage
Chronique historique
Quelle est l'origine du Boxing Day?
Une athlète de Drummondville se joindra à l’élite de la NCAA
Rattrapage
Actualité sportive
Une athlète de Drummondville se joindra à l’élite de la NCAA