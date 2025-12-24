 Aller au contenu
Règles de la chefferie du PLQ

«Je pense que les gens du parti ont pris de bonnes décisions»

Lacroix le matin

le 24 décembre 2025 08:12

Louis Lacroix
Les règlements entourant la course à la chefferie du parti libéral du Québec ont été dévoilés mardi. / Ryan Remiorz / La Presse canadienne

Les règlements entourant la course à la chefferie du parti libéral du Québec ont été dévoilés mardi.

Les candidats auront notamment du 12 janvier au 13 février pour se lancer dans la course. Si plusieurs personnes posent leur candidature, le nom du prochain chef du PLQ sera connu le 14 mars prochain. 

Écoutez Pierre Arcand, ancien ministre et ancien chef intérimaire du Parti libéral du Québec, donner son avis sur les règlements choisis par le PLQ, mercredi, au micro de Louis Lacroix. 

«Je pense que ce sont des règles très correctes. Ça laisse la chance aux gens qui veulent se présenter de pouvoir se présenter. À mon avis, ce n’est pas trop long. Ça nous mène au début du mois de mars ou enfin à la mi-mars. Alors moi, je pense que les gens du parti ont pris de bonnes décisions.»

Pierre Arcand

Aussi dans ce segment : 

  • Quels seront les grands défis du prochain chef libéral

