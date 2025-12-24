Nom de Trump dans les documents Epstein

Le nom de Donald Trump apparaît à plusieurs reprises dans une nouvelle série de documents judiciaires liés à l’affaire Jeffrey Epstein, rendus publics mardi par le département américain de la Justice.
Écoutez Valérie Beaudoin, chroniqueuse spécialisée en politique américaine et animatrice de l’émission Le midi pendant la période des fêtes, brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de Louis Lacroix.
«On savait qu'il avait pris l'avion de Jeffrey Epstein, mais finalement, il l'a pris plus souvent. Alors encore une fois, autant pour Bill Clinton que Donald Trump, ça ne veut pas dire qu'ils ont participé aux activités illégales, mais quand même, ça met toutes ces personnes-là dans l'embarras. Tu ne veux pas te retrouver sur ces documents là, peu importe le lien que tu avais avec Jeffrey Epstein.»
Aussi dans ce segment :
- La Cour suprême des États-Unis a bloqué mardi le déploiement de la Garde nationale à Chicago, estimant que le gouvernement n’avait pas apporté de base légale suffisante pour justifier cette décision.