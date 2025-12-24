Règles de la chefferie du PLQ

Les règlements entourant la course à la chefferie du parti libéral du Québec ont été dévoilés mardi.
Les candidats auront notamment du 12 janvier au 13 février pour se lancer dans la course. Si plusieurs personnes posent leur candidature, le nom du prochain chef du PLQ sera connu le 14 mars prochain.
Écoutez Rafael Ferraro, président du Parti libéral du Québec, en discuter mercredi, au micro de Louis Lacroix.
«Le calendrier de la prochaine année 2026 a certainement influencé nos choix. On a voulu débuter ça pas trop tôt pour que les gens ne soient pas dans le retour de vacances. Donc, c'est la deuxième semaine de janvier. Et puis ça nous laisse une période de candidature assez longue pour remplir les conditions préalables, amasser les signatures, etc.»