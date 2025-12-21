Ménage à trois gardiens devant le filet

Le plan initial du Canadien pour Samuel Montembeault a bifurqué: au lieu de rejoindre l'équipe à Pittsburgh, le gardien vétéran reste à Laval pour un «vrai reset» avec l'entraîneur Marco Marciano.

Stéphane Waite salue cette décision, estimant qu'un reconditionnement prolongé loin des projecteurs est nécessaire pour retrouver sa confiance.

Pendant ce temps, les performances solides des jeunes Jakub Dobes et Jacob Fowler — particulièrement le calme et le repérage de rondelle de Fowler — compliquent la situation.

Waite prévient qu'un ménage à trois permanent est intenable pour le développement des jeunes et forcera bientôt une décision déchirante.

Écoutez Stéphane Waite, l'expert hockey chez Cogeco Média, analyser le tout avec Martin McGuire et Dany Dubé, dimanche.