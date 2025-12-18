 Aller au contenu
Zachary Bolduc, de plus en plus complet

«Il me donne plus de constance» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

0:00
16:22

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 18 décembre 2025 22:17

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Il me donne plus de constance» -Martin St-Louis
Alexandre Carrier, Zacahry Bolduc et Lane Hutson. / PC/Christopher Katsarov

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis après la victoire contre les Blackhawks.

Les sujets abordés par St-Louis:

  • Les Canadiens n'ont pas cédé grand-chose aux Blackhawks et ils ont bien géré le match;
  • «Zachary Bolduc s'améliore à jouer la game. Je connais ses forces. Il me donne plus de constance de ce côté-là»;
  • Adam Engstrom garde son jeu assez simple;
  • St-Louis n'a pas de problème avec les hors-jeu... quand ils sont en sa faveur: «On a la technologie pour appliquer les règlements»;
  • Alexandre Carrier joue de grosses minutes de jeu.
  • Juraj Slafkovsky apporte de la profondeur au deuxième trio.

