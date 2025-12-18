Zachary Bolduc, de plus en plus complet

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis après la victoire contre les Blackhawks.
Les sujets abordés par St-Louis:
- Les Canadiens n'ont pas cédé grand-chose aux Blackhawks et ils ont bien géré le match;
- «Zachary Bolduc s'améliore à jouer la game. Je connais ses forces. Il me donne plus de constance de ce côté-là»;
- Adam Engstrom garde son jeu assez simple;
- St-Louis n'a pas de problème avec les hors-jeu... quand ils sont en sa faveur: «On a la technologie pour appliquer les règlements»;
- Alexandre Carrier joue de grosses minutes de jeu.
- Juraj Slafkovsky apporte de la profondeur au deuxième trio.