Déficits et climat

Face aux difficultés croissantes pour trouver des villes hôtes, une étude propose une rotation des Jeux d'hiver entre cinq sites fixes, dont les Rocheuses canadiennes.

L'ancien champion Jean-Luc Brassard soutient cette réflexion, soulignant que les Jeux d'hiver, contrairement à ceux d'été, ne concernent qu'une étroite bande géographique.

Il dénonce les «éléphants blancs» coûteux, comme les pistes de bobsleigh, et les déficits moyens de 4,7 milliards de dollars depuis 2010.

Pour lui, l'avenir réside dans des compétitions internationales spécialisées, souvent de calibre supérieur aux Olympiques, évitant ainsi des constructions stratosphériques et inutiles.

