Sports
Déficits et climat

Crise des Jeux d’hiver: vers une rotation entre sites permanents

par 98.5

0:00
4:22

Le Québec maintenant

le 18 décembre 2025 16:11

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Face aux difficultés croissantes pour trouver des villes hôtes, une étude propose une rotation des Jeux d'hiver entre cinq sites fixes, dont les Rocheuses canadiennes.

L'ancien champion Jean-Luc Brassard soutient cette réflexion, soulignant que les Jeux d'hiver, contrairement à ceux d'été, ne concernent qu'une étroite bande géographique.

Il dénonce les «éléphants blancs» coûteux, comme les pistes de bobsleigh, et les déficits moyens de 4,7 milliards de dollars depuis 2010.

Pour lui, l'avenir réside dans des compétitions internationales spécialisées, souvent de calibre supérieur aux Olympiques, évitant ainsi des constructions stratosphériques et inutiles.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier en discuter avec l'ex-olympien Jean-Luc Brassard, jeudi, au Québec maintenant

«Les déficits sont chroniques et c'est surtout des centaines et des centaines de millions de dollars [...] pour la construction de sites qui sont des éléphants blancs.»

Jean-Luc Brassard

