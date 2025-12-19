Il claque la porte de la CAQ

Christian Dubé a démissionné jeudi de son poste de ministre de la Santé pour siéger comme indépendant.
Dans une longue lettre publiée sur les réseaux sociaux, il a expliqué ne pas être la bonne personne pour piloter la réécriture de la Loi 2, rendue nécessaire par l'entente survenue avec la Fédération des médecins omnipraticiens.
Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé et de ses collaborateurs, vendredi matin.
«Christian Dubé ne pouvait pas rester là. Il a été désavoué par son premier ministre. On lui a dit: "Voici le plan de match, tu vas l'imposer aux médecins." Et à la fin, on l'a largué. Si tu restes là, t'es un cocu content. Puis Christian Dubé a décidé de ne pas être un cocu content.»
Autres sujets abordés
- Météo: des rafales jusqu'à 90 km/h aujourd'hui et risque de poudrerie cette nuit avec un facteur éolien de -16;
- Immigration: l'abolition du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) provoque de la détresse chez les immigrants;
- Justice: peine de prison à domicile pour un chauffard ayant causé la mort d'un piéton;
- Économie: Air Transat rapporte ses premiers profits depuis 2018;
- États-Unis: le Kennedy Center rebaptisé.