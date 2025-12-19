Il claque la porte de la CAQ

Christian Dubé a démissionné jeudi de son poste de ministre de la Santé pour siéger comme indépendant.

Dans une longue lettre publiée sur les réseaux sociaux, il a expliqué ne pas être la bonne personne pour piloter la réécriture de la Loi 2, rendue nécessaire par l'entente survenue avec la Fédération des médecins omnipraticiens.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé et de ses collaborateurs, vendredi matin.