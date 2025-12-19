Après 33 ans derrière les barreaux

Daniel Jolivet a obtenu vendredi sa libération provisoire après avoir été incarcéré pendant 33 ans.

Condamné en 1994 en lien avec un quadruple meurtre pour lequel il a toujours clamé son innocence, l’homme aujourd’hui âgé de 68 ans a obtenu une libération provisoire, en attendant la révision de son dossier.

Dans les derniers mois, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait reconnu la possibilité qu'une erreur judiciaire ait pu être commise. Cette décision rendue par l'organisme public fait suite à de nouveaux éléments de preuve et marque un précédent historique pour le système juridique et carcéral.

Le 1er octobre dernier, dans l’une de ses rares entrevues accordées au fil des décennies, il s’était confié à Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.