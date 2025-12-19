 Aller au contenu
Justice et faits divers
Après 33 ans derrière les barreaux

Daniel Jolivet obtient sa libération provisoire

par 98.5 | Modifié le 19 décembre 2025 à 15:07

Daniel Jolivet obtient sa libération provisoire
Me Nicolas St-Jacques, avocat de Daniel Jolivet. / Cogéco Média

À écouter

33 ans après son incarcération, le DPCP reconnaît une possible erreur judiciaire

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
0:00
18:41

Daniel Jolivet a obtenu vendredi sa libération provisoire après avoir été incarcéré pendant 33 ans. 

Condamné en 1994 en lien avec un quadruple meurtre pour lequel il a toujours clamé son innocence, l’homme aujourd’hui âgé de 68 ans a obtenu une libération provisoire, en attendant la révision de son dossier.

Dans les derniers mois, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait reconnu la possibilité qu'une erreur judiciaire ait pu être commise. Cette décision rendue par l'organisme public fait suite à de nouveaux éléments de preuve et marque un précédent historique pour le système juridique et carcéral.

Le 1er octobre dernier, dans l’une de ses rares entrevues accordées au fil des décennies, il s’était confié à Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

Vous aimerez aussi

Après 33 ans de prison, Daniel Jolivet pourrait sortir vendredi
Lagacé le matin
Après 33 ans de prison, Daniel Jolivet pourrait sortir vendredi
0:00
5:55
Témoignage troublant d'une septuagénaire au procès de Gilles Deguire
Lagacé le matin
Témoignage troublant d'une septuagénaire au procès de Gilles Deguire
0:00
5:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.