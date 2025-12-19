L'ex-maire de Montréal-Nord accusé de harcèlement

Le témoignage troublant d'une septuagénaire a eu lieu au procès de Gilles Deguire, ancien maire de Montréal-Nord et ex-policier, accusé de harcèlement criminel.

La victime a raconté comment celui qui lui livrait des repas bénévolement aurait multiplié les gestes déplacés et les propos insistants, allant jusqu'à lui offrir de l'argent pour qu'elle se déshabille devant lui.

De son côté, Gilles Deguire nie catégoriquement ces accusations, se présentant comme un bénévole dévoué et respectueux, tandis que sa défense suggère que la plaignante se serait «créé un scénario».

La décision du juge dans cette affaire est attendue pour le mois de février.

