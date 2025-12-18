Nouveau départ pour la CAQ

Le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé jeudi qu’il mettait fin à ses fonctions et qu’il quittait le caucus de la Coalition avenir Québec.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il explique que les négociations avec les médecins et les désaccords au sujet de la loi 2 qu’il entretenait avec le reste du gouvernement l’avaient poussé à prendre cette décision.
Écoutez le commentaire de l’animatrice Nathalie Normandeau à ce sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
Selon ses sources au gouvernement, c’est le départ de Christian Dubé de la CAQ qui a le plus surpris ses anciens collègues.
«J'ai eu quelques contacts avec certains députés de la CAQ. Et on me disait, du côté des députés, on n'est pas si surpris que ça d'apprendre son départ, sa démission. Par contre, ce qui nous choque, c'est le fait qu'il choisisse de quitter le caucus de la CAQ pour siéger comme indépendant.»
Autre sujet abordé :
