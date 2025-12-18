 Aller au contenu
Politique provinciale
Nouveau départ pour la CAQ

Démission de Christian Dubé: «Un désaveu contre François Legault»

le 18 décembre 2025

Démission de Christian Dubé: «Un désaveu contre François Legault»
Le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé jeudi qu’il mettait fin à ses fonctions et qu’il quittait le caucus de la Coalition avenir Québec. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé jeudi qu’il mettait fin à ses fonctions et qu’il quittait le caucus de la Coalition avenir Québec.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il explique que les négociations avec les médecins et les désaccords au sujet de la loi 2 qu’il entretenait avec le reste du gouvernement l’avaient poussé à prendre cette décision.

Écoutez le commentaire de l’animatrice Nathalie Normandeau à ce sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Selon ses sources au gouvernement, c’est le départ de Christian Dubé de la CAQ qui a le plus surpris ses anciens collègues.

«J'ai eu quelques contacts avec certains députés de la CAQ. Et on me disait, du côté des députés, on n'est pas si surpris que ça d'apprendre son départ, sa démission. Par contre, ce qui nous choque, c'est le fait qu'il choisisse de quitter le caucus de la CAQ pour siéger comme indépendant.»

Nathalie Normandeau

Autre sujet abordé :

  • Nathalie accorde ses étoiles politiques de l’année 2025.

