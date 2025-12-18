Nouveau départ pour la CAQ

Le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé jeudi qu’il mettait fin à ses fonctions et qu’il quittait le caucus de la Coalition avenir Québec.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il explique que les négociations avec les médecins et les désaccords au sujet de la loi 2 qu’il entretenait avec le reste du gouvernement l’avaient poussé à prendre cette décision.