Coups de cooeur culturels

À l’occasion de sa revue culturelle de l’année, Catherine Brisson présente ses coups de cœur pour les films et séries qui ont marqué l’année 2025, en mettant de l’avant des œuvres québécoises qui rayonnent tant ici qu’à l’étranger.

La série Empathie, créée par Florence Longpré et réalisée par Guillaume Lonergan, est sans contesté «la série de l'année», selon la chroniqueuse.

Traitant de la santé mentale avec une douceur et une compréhension exceptionnelles, la série connaît un succès fulgurant au Québec comme en France.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson faire part de ses coups de cœur culturels de 2025, jeudi, à Lagacé le matin.