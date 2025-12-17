 Aller au contenu
Politique provinciale
Bientôt la fin pour le chef libéral

«Pablo Rodriguez, petit à petit, vit une agonie politique devant tout le Québec»

par 98.5

0:00
24:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 décembre 2025 06:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Pablo Rodriguez, petit à petit, vit une agonie politique devant tout le Québec»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, l'animateur Patrick Lagacé aborde une variété de sujets allant de la politique à l'actualité internationale, en passant par les enjeux sociaux et technologiques.

Le sujet principal concerne l'agonie politique de Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec, qui fait face à des révélations sur des scandales de financement illégal.

Sa démission semble imminente après seulement 187 jours à la tête du parti. 

Écoutez Patrick Lagacé commenter plusieurs dossiers, dont celui de l'avenir du chef libéral, en compagnie de son équipe de collaborateurs, mercredi.

Autres sujets abordés

  • Météo yoyo prévue pour les prochains jours au Québec;
  • Attentat terroriste en Australie: près de 60 accusations, dont 15 de meurtre, déposées;
  • Crise de l'abordabilité: débats sur l'ouverture d'une halte-chaleur à Hochelaga-Maisonneuve et témoignage d'une famille de Saint-Félix-de-Valois ayant tout perdu dans un incendie;
  • Déclin de la voiture électrique aux États-Unis et à travers le monde;
  • Une délégation canadienne refoulée à l'entrée de la Cisjordanie par les autorités israéliennes;
  • Un portrait de Donald Trump dans Vanity Fair fait jaser;
  • Intelligence Artificielle: Microsoft réduit ses cibles de vente pour Copilot et des critiques s'élèvent contre l'outil Grok d'Elon Musk pour ses réponses erronées.

