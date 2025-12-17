Bientôt la fin pour le chef libéral

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, l'animateur Patrick Lagacé aborde une variété de sujets allant de la politique à l'actualité internationale, en passant par les enjeux sociaux et technologiques.

Le sujet principal concerne l'agonie politique de Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec, qui fait face à des révélations sur des scandales de financement illégal.

Sa démission semble imminente après seulement 187 jours à la tête du parti.

Écoutez Patrick Lagacé commenter plusieurs dossiers, dont celui de l'avenir du chef libéral, en compagnie de son équipe de collaborateurs, mercredi.

Autres sujets abordés