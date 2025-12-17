Bientôt la fin pour le chef libéral

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, l'animateur Patrick Lagacé aborde une variété de sujets allant de la politique à l'actualité internationale, en passant par les enjeux sociaux et technologiques.
Le sujet principal concerne l'agonie politique de Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec, qui fait face à des révélations sur des scandales de financement illégal.
Sa démission semble imminente après seulement 187 jours à la tête du parti.
Écoutez Patrick Lagacé commenter plusieurs dossiers, dont celui de l'avenir du chef libéral, en compagnie de son équipe de collaborateurs, mercredi.
Autres sujets abordés
- Météo yoyo prévue pour les prochains jours au Québec;
- Attentat terroriste en Australie: près de 60 accusations, dont 15 de meurtre, déposées;
- Crise de l'abordabilité: débats sur l'ouverture d'une halte-chaleur à Hochelaga-Maisonneuve et témoignage d'une famille de Saint-Félix-de-Valois ayant tout perdu dans un incendie;
- Déclin de la voiture électrique aux États-Unis et à travers le monde;
- Une délégation canadienne refoulée à l'entrée de la Cisjordanie par les autorités israéliennes;
- Un portrait de Donald Trump dans Vanity Fair fait jaser;
- Intelligence Artificielle: Microsoft réduit ses cibles de vente pour Copilot et des critiques s'élèvent contre l'outil Grok d'Elon Musk pour ses réponses erronées.