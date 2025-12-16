Samuel Montembeault cédé à Laval

Les Canadiens se sont inclinés 4-1 contre les Flyers de Philadelphie, mardi, au Centre Bell.

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur des Canadiens, Martin St-Louis.

Les sujets abordés

St-Louis estime que son équipe a fait preuve de maturité;

Un peu de malchance n'a pas aidé le Tricolore;

Une meilleure utilisation des défenseurs aurait été la bienvenue;

Lane Hutson a été utilisé à toutes les sauces;

La résilience de Jacob Fowler après une erreur coûteuse;

St-Louis a exprimé sa confiance envers Samuel Montembeault.

«J'ai très confiance que sa confiance va se rebâtir. Hier, c'était une journée de congé. Je ne l'ai pas vu. Je lui ai parlé ce matin. 'Monty', c'est un gars d'équipe. C'est un gars qui est positif. Moi, j'ai très confiance qu'il va revenir, le 'Monty'.