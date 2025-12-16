 Aller au contenu
Hockey
Entrevue avec Daniel Brière

Dvorak, Zegras, Tocchet et la culture des Flyers

par 98.5 Sports

0:00
7:35

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 16 décembre 2025 19:06

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Dvorak, Zegras, Tocchet et la culture des Flyers
Daniel Brière. / AP/Matt Slocum

Les Flyers de Philadelphie sont en ville, tout comme leur directeur général Daniel Brière.

Écoutez Daniel Brière, le directeur général des Flyers de Philadelphie, avec Martin McGuire et Dany Dubé.

Les sujets discutés

  • Les Flyers accordent beaucoup moins de buts cette saison;
  • L'impact de Christian Dvorak sur l’avantage numérique des Flyers;
  • Le développement de jeunes centres après le fiasco Nolan Patrick;
  • La maturité croissante de Trevor Zegras, guidé par Sean Couturier;
  • Le changement de culture après John Tortorella et l’importance de l’attachement de Tocchet au logo des Flyers.

Vous aimerez aussi

Une bataille pour chaque point
Le hockey des Canadiens
Une bataille pour chaque point
0:00
7:04
Montembeault à Laval: «Je pense que c'était la bonne décision»
Le hockey des Canadiens
Montembeault à Laval: «Je pense que c'était la bonne décision»
0:00
8:52

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
Montembeault à Laval: «Je pense que c'était la bonne décision»
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Montembeault à Laval: «Je pense que c'était la bonne décision»
Une bataille pour chaque point
Rattrapage
Association de l'est
Une bataille pour chaque point
La gestion des gardiens et l'absence de Matheson
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La gestion des gardiens et l'absence de Matheson
Victoire convaincante du CH: le ménage à trois gardiens prendra-t-il fin?
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Victoire convaincante du CH: le ménage à trois gardiens prendra-t-il fin?
«Du début à la fin, notre meilleur match de la saison» -Martin St-Louis
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«Du début à la fin, notre meilleur match de la saison» -Martin St-Louis
La défense héroïque du 5 contre 3 a donné un élan décisif aux Canadiens
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
La défense héroïque du 5 contre 3 a donné un élan décisif aux Canadiens
Effet stabilisateur: «L'Avalanche montre la voie des deux gardiens» -Dany Dubé
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Effet stabilisateur: «L'Avalanche montre la voie des deux gardiens» -Dany Dubé
Dobes tient le coup, les Canadiens résistent au puissant duo McDavid-Draisaitl
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Dobes tient le coup, les Canadiens résistent au puissant duo McDavid-Draisaitl
McDavid est en mission, le CH doit gérer les erreurs consécutives
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
McDavid est en mission, le CH doit gérer les erreurs consécutives
Rangers 5 - Canadiens 4: Martin St-Louis réclame plus de maturité de ses joueurs
Rattrapage
Les Canadiens échappent une avance de trois buts
Rangers 5 - Canadiens 4: Martin St-Louis réclame plus de maturité de ses joueurs
«Si tu ne donnes pas ce tir de pénalité aux Rangers, ils ne gagnent pas»
Rattrapage
New York 5 - Montréal 4 (Pr)
«Si tu ne donnes pas ce tir de pénalité aux Rangers, ils ne gagnent pas»
«Le Canadien n'a pas peur d'aller contre les probabilités ou les conventions»
Rattrapage
Le commentaire de Dany Dubé
«Le Canadien n'a pas peur d'aller contre les probabilités ou les conventions»
«C'était devenu trop lourd pour Skinner de jouer à Edmonton»
Rattrapage
Échange Jarry-Skinner
«C'était devenu trop lourd pour Skinner de jouer à Edmonton»
«Tu veux faire partie de la solution et aider l'équipe à gagner» -Jacob Fowler
Rattrapage
Son arrivée à Montréal
«Tu veux faire partie de la solution et aider l'équipe à gagner» -Jacob Fowler