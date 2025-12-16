Entrevue avec Daniel Brière

Les Flyers de Philadelphie sont en ville, tout comme leur directeur général Daniel Brière.
Écoutez Daniel Brière, le directeur général des Flyers de Philadelphie, avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Les sujets discutés
- Les Flyers accordent beaucoup moins de buts cette saison;
- L'impact de Christian Dvorak sur l’avantage numérique des Flyers;
- Le développement de jeunes centres après le fiasco Nolan Patrick;
- La maturité croissante de Trevor Zegras, guidé par Sean Couturier;
- Le changement de culture après John Tortorella et l’importance de l’attachement de Tocchet au logo des Flyers.