D'autres révélations fracassantes

Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Pablo Rodriguez, est encore éclaboussé mardi matin.

Cette fois-ci, dans le Journal de Montréal, on peut lire qu'une vingtaine de donateurs de sa campagne à la chefferie du parti ont reçu des enveloppes de 500$ comptant pour rembourser leur contribution, lors d’une soirée de financement, en avril dernier.

L’organisateur de l’événement, qui serait un homme d’affaires fortuné, a requis l'anonymat.

Notre animateur Patrick Lagacé et le chroniqueur politique Jonathan Trudeau croient que ce n'est qu'une question de temps avant que Pablo Rodriguez abandonne son poste.