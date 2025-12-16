D'autres révélations fracassantes

Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Pablo Rodriguez, est encore éclaboussé mardi matin.
Cette fois-ci, dans le Journal de Montréal, on peut lire qu'une vingtaine de donateurs de sa campagne à la chefferie du parti ont reçu des enveloppes de 500$ comptant pour rembourser leur contribution, lors d’une soirée de financement, en avril dernier.
L’organisateur de l’événement, qui serait un homme d’affaires fortuné, a requis l'anonymat.
Notre animateur Patrick Lagacé et le chroniqueur politique Jonathan Trudeau croient que ce n'est qu'une question de temps avant que Pablo Rodriguez abandonne son poste.
«Ça regarde mal pour Pablo Rodriguez encore une fois [...] Les carottes sont cuites...»
«Les carottes ne sont pas un peu croustillantes, elles sont molles, très molles déjà...»
Autres sujets abordés
- François Legault est en offensive charme partout dans les médias;
- Le massacre de Sydney en Australie qui était inspiré par l'État islamique;
- Le premier ministre australien, Anthony Albanese, a réfuté les accusations israéliennes d'avoir nourri l'antisémitisme;
- Donald Trump réclame 10 milliards de dollars à la BBC pour un montage vidéo trompeur;
- Une fraude juteuse concernant les permis de conduire de la SAAQ a été découverte;
- L'entente d'hydroélectricité entre le Québec et Terre-Neuve a de l'eau dans le gaz;
- Le taux d'inflation global à l'épicerie est de 4,3 %;
- Costco a été déclassé par Maxi dans le cœur des Québécois;
- La hausse de taxe à Montréal sera de 3,4 %.