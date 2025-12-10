Jacob Fowler rappelé par les Canadiens

Mardi soir, l’organisation des Canadiens de Montréal a créé la surprise en rappelant trois joueurs de son club-école, le Rocket de Laval, dont le gardien Jacob Fowler, quelques minutes après leur défaite contre le Lightning, au Centre Bell.

Une décision qui n’est pas prise à la légère alors que les gardiens Samuel Montembeault et Jakub Dobes livrent des performances inégales depuis le début de la saison.

Jacob Fowler pourra-t-il se démarquer?

Écoutez l’analyste et ex-entraîneur des gardiens des Canadiens de Montréal, Stéphane Waite, revenir sur les problèmes vécus par le Tricolore, mercredi, à l’émission de Philippe Cantin.

Il estime que l’arrivée de Jacob Fowler témoigne de la période difficile qui est traversée par les Canadiens, alors qu’il était prévu que le jeune joueur passe l’année au sein de la Ligue américaine.