Hockey
Jacob Fowler rappelé par les Canadiens

«J'ai rarement vu deux gardiens perdre leurs moyens en même temps»

par 98.5

0:00
5:12

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 décembre 2025 16:10

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

«J’ai rarement vu deux gardiens perdre leurs moyens en même temps»
Stéphane Waite / Cogeco Média

Mardi soir, l’organisation des Canadiens de Montréal a créé la surprise en rappelant trois joueurs de son club-école, le Rocket de Laval, dont le gardien Jacob Fowler, quelques minutes après leur défaite contre le Lightning, au Centre Bell.

Une décision qui n’est pas prise à la légère alors que les gardiens Samuel Montembeault et Jakub Dobes livrent des performances inégales depuis le début de la saison.

Jacob Fowler pourra-t-il se démarquer?

Écoutez l’analyste et ex-entraîneur des gardiens des Canadiens de Montréal, Stéphane Waite, revenir sur les problèmes vécus par le Tricolore, mercredi, à l’émission de Philippe Cantin.

Il estime que l’arrivée de Jacob Fowler témoigne de la période difficile qui est traversée par les Canadiens, alors qu’il était prévu que le jeune joueur passe l’année au sein de la Ligue américaine.

«C'est une décision que le Canadien ne prend sûrement pas avec gaieté de cœur, parce que le plan est de faire jouer Fowler dans la Ligue américaine toute la saison [...] Nos deux gardiens de but éprouvent beaucoup de difficultés, donc, nous sommes obligés de ramener Fowler. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Canadien.»

Stéphane Waite

