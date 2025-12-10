 Aller au contenu
Politique
Parti libéral du Québec

Quel avenir pour Pablo Rodriguez? «Les prochains jours seront déterminants»

par 98.5

0:00
8:07

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 décembre 2025 15:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Quel avenir pour Pablo Rodriguez? «Les prochains jours seront déterminants»
Quel avenir pour Pablo Rodriguez? / La Presse canadienne / Jacques Boissinot

L'Unité permanente anti-corruption (UPAC) a ouvert une enquête criminelle formelle visant le Parti libéral du Québec (PLQ), une nouvelle qualifiée de «catastrophe» par le stratège politique Luc Ouellet.

Cette crise majeure provoque déjà des appels à la démission du chef Pablo Rodriguez, mais celui-ci s'accroche, affirmant qu'il n'a «absolument rien à se reprocher».

Luc Ouellet, ancien conseiller de Jean Charest et de Brian Mulroney, confirme que le caucus libéral a été «ébranlé par la nouvelle». Même si les députés sont sortis du caucus en affichant leur solidarité, la situation demeure extrêmement précaire.

Écoutez Luc Ouellet, ancien conseiller de Jean Charest et de Brian Mulroney, décortiquer ce nouveau développement, au micro de Philippe Cantin.

À la question de savoir si Pablo Rodriguez sera encore chef du PLQ à Noël, Luc Ouellet pense «oui», mais il insiste sur la rapidité avec laquelle la politique peut changer.

Il souligne que l'on pourrait se diriger vers une élection générale en 2026 avec de nouveaux chefs à la tête de la CAQ et du PLQ.

«La perception des militants et de la population, c'est que Monsieur Rodriguez n'est pas capable de mettre de l'ordre dans son parti. Comment peut-il en mettre dans la province et gouverner lors d'un prochain mandat?»

Luc Ouellet

Vous aimerez aussi

Réactions à l’annonce de Bernard Drainville: «Ça va l’enflure verbale?»
Lagacé le matin
Réactions à l’annonce de Bernard Drainville: «Ça va l’enflure verbale?»
0:00
11:56
«Pablo Rodriguez doit réfléchir à tout ce qui se passe» -Karl Blackburn
Le Québec maintenant
«Pablo Rodriguez doit réfléchir à tout ce qui se passe» -Karl Blackburn
0:00
8:24

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Un album pour vivre un Noël new-yorkais
Rattrapage
Nouvel opus du groupe Pentatonix
Un album pour vivre un Noël new-yorkais
«Pablo Rodriguez doit réfléchir à tout ce qui se passe» -Karl Blackburn
Rattrapage
Enquête de l'UPAC sur le PLQ
«Pablo Rodriguez doit réfléchir à tout ce qui se passe» -Karl Blackburn
Quels seraient les éléments sous la loupe de l'UPAC?
Rattrapage
Enquête sur le Parti libéral du Québec
Quels seraient les éléments sous la loupe de l'UPAC?
«J’ai rarement vu deux gardiens perdre leurs moyens en même temps»
Rattrapage
Jacob Fowler rappelé par les Canadiens
«J’ai rarement vu deux gardiens perdre leurs moyens en même temps»
Devrait-on se faire vacciner contre la grippe même si l'efficacité est modérée?
Rattrapage
Vaccin
Devrait-on se faire vacciner contre la grippe même si l'efficacité est modérée?
Un Québécois dans le palmarès des meilleurs albums de Rolling Stone
Rattrapage
Bilan musical de 2025
Un Québécois dans le palmarès des meilleurs albums de Rolling Stone
Danault de retour à Montréal, est-ce possible?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Danault de retour à Montréal, est-ce possible?
Les compagnies aériennes affichent des bénéfices nets en hausse pour 2025
Rattrapage
Économie
Les compagnies aériennes affichent des bénéfices nets en hausse pour 2025
Trump a un taux d’approbation économique de 36%
Rattrapage
Longue entrevue de Donald Trump
Trump a un taux d’approbation économique de 36%
«Ça prend quelqu'un qui a un réseau extraordinaire aux États-Unis»
Rattrapage
Nouvel ambassadeur aux États-Unis
«Ça prend quelqu'un qui a un réseau extraordinaire aux États-Unis»
«Pétillante, drôle et allumée»: Bernard Fortin rend hommage à Béatrice Picard
Rattrapage
L'actrice est décédée à 96 ans
«Pétillante, drôle et allumée»: Bernard Fortin rend hommage à Béatrice Picard
«C'est une annonce qui va mettre le feu aux poudres chez les écologistes»
Rattrapage
Projet de loi Q-5
«C'est une annonce qui va mettre le feu aux poudres chez les écologistes»
Canadiens-Lightning: des philosophies qui se ressemblent
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Canadiens-Lightning: des philosophies qui se ressemblent
La pratique du sport à l'enfance influence le comportement des garçons
Rattrapage
Selon une étude
La pratique du sport à l'enfance influence le comportement des garçons