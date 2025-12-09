Lightning contre Canadiens mardi au Centre Bell

Les Canadiens de Montréal reçoivent la visite du Lightning de Tampa Bay, mardi soir.

Martin McGuire exprime des inquiétudes quant aux lacunes structurelles des Canadiens de Montréal, notamment l'incapacité de l'équipe à bien jouer en deuxième période, ayant accordé 39 buts, dont 28 consécutifs sans réplique.

Cette faiblesse met une pression excessive sur les gardiens et mène au besoin de surtaxer des joueurs clés comme Nick Suzuki.

Le problème principal identifié est le manque d'un deuxième centre solide pour équilibrer l'alignement: le rapatriement de Phillip Danault, est-ce la solution pour combler ce rôle crucial?

