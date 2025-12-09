Nouvelle ministre de l'Éducation

La ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, aborde son mandat exigeant en privilégiant le dialogue et le pragmatisme.

Avec peu de temps avant l'élection de 2026, elle vise à concentrer son action sur des gains à court terme pour les élèves et les enseignants.

Ses priorités incluent le bon déploiement des récentes conventions collectives et l'amélioration de la réussite éducative, notamment via le nouveau programme de français.

Elle cherche à éviter les réformes radicales pour se concentrer sur des améliorations concrètes.

Concernant la fermeture de l'école à Beauharnois, elle assure que la décision de ne pas récupérer le matériel est dictée par la Santé publique en raison de risques de moisissures.

