Avez-vous vérifié l’état de vos pneus d’hiver?

Une enquête de CAA-Québec dans la région de Québec révèle un constat troublant: après le 1er décembre, le quart (25 %) des pneus d'hiver examinés n'était plus sécuritaire et un autre quart était jugé passable, mais devrait être remplacé après la saison.

La situation crée des risques, car les pneus trop usés affectent gravement le freinage et les manœuvres d'urgence.

Les facteurs incluent le coût élevé des pneus, mais aussi la négligence des garagistes.

Écoutez Jesse Caron, expert automobile à CAA-Québec, expliquer le tout, mardi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Autre sujet abordé:

Transports Canada a ouvert une enquête sur les véhicules électriques Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 concernant un problème connu avec l'unité de gestion de l'énergie (VCU).