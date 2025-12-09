 Aller au contenu
Société
Avez-vous vérifié l’état de vos pneus d’hiver?

Sécurité routière hivernale: une voiture sur deux a des pneus trop usés

par 98.5

0:00
16:32

Entendu dans

La commission

le 9 décembre 2025 13:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Sécurité routière hivernale: une voiture sur deux a des pneus trop usés
Une enquête menée à Québec révèle qu'environ 50 % des véhicules circulent avec des pneus d'hiver trop usés. / bilanol/ Adobe Stock

Une enquête de CAA-Québec dans la région de Québec révèle un constat troublant: après le 1er décembre, le quart (25 %) des pneus d'hiver examinés n'était plus sécuritaire et un autre quart était jugé passable, mais devrait être remplacé après la saison.

La situation crée des risques, car les pneus trop usés affectent gravement le freinage et les manœuvres d'urgence.

Les facteurs incluent le coût élevé des pneus, mais aussi la négligence des garagistes.

Écoutez Jesse Caron, expert automobile à CAA-Québec, expliquer le tout, mardi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

Autre sujet abordé: 

Transports Canada a ouvert une enquête sur les véhicules électriques Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 concernant un problème connu avec l'unité de gestion de l'énergie (VCU).

«Si on voit le museau, le bout du museau du caribou [sur la pièce de 25 sous], bien ça veut dire que le pneu arrive à la fin de sa vie utile.»

Jesse Caron, expert automobile à CAA-Québec

Vous aimerez aussi

Jeunes de la DPJ: «J’étais devenu le grand frère des autres jeunes»
Lagacé le matin
Jeunes de la DPJ: «J’étais devenu le grand frère des autres jeunes»
0:00
6:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Laval mise sur une technologie québécoise pour optimiser le stationnement
Rattrapage
Opération de déneigement
Laval mise sur une technologie québécoise pour optimiser le stationnement
Vapotage: le marché noir prospère après l'interdiction des saveurs
Rattrapage
Règlement échoué
Vapotage: le marché noir prospère après l'interdiction des saveurs
Le manque de profondeur épuise les joueurs clés: Danault est-il la solution?
Rattrapage
Lightning contre Canadiens mardi au Centre Bell
Le manque de profondeur épuise les joueurs clés: Danault est-il la solution?
La famille de Norhan Rizaï: poursuite civile de 2,2 millions de dollars
Rattrapage
Contre Longueuil et son service de police
La famille de Norhan Rizaï: poursuite civile de 2,2 millions de dollars
Mission à court terme: «Trouver les enjeux où je peux avoir une influence»
Rattrapage
Nouvelle ministre de l'Éducation
Mission à court terme: «Trouver les enjeux où je peux avoir une influence»
Décès de Béatrice Picard: «Quelle femme exceptionnelle!» -Danielle Ouimet
Rattrapage
À l'âge de 96 ans
Décès de Béatrice Picard: «Quelle femme exceptionnelle!» -Danielle Ouimet
«Pas de son, pas d'image du Conseil du Trésor», un organisme menacé
Rattrapage
Sensibilisation à l’utilisation des écrans
«Pas de son, pas d'image du Conseil du Trésor», un organisme menacé
Le Ford F-150 est le véhicule le plus acheté au Canada
Rattrapage
Classement AutoHebdo 2025
Le Ford F-150 est le véhicule le plus acheté au Canada
Est-ce que travailler à la retraite peut être payant?
Rattrapage
Un calculateur vous aide à y voir plus clair
Est-ce que travailler à la retraite peut être payant?
Moins d’emplois créés au Québec dans les prochaines années
Rattrapage
Perspectives réduites
Moins d’emplois créés au Québec dans les prochaines années
14,5 millions de déplacements en Bixi en 2025
Rattrapage
Succès pour la firme québécoise
14,5 millions de déplacements en Bixi en 2025
«La loi 2 devrait être appliquée progressivement, le temps qu'on s'ajuste»
Rattrapage
Les médecins pourraient perdre 35% de leur salaire
«La loi 2 devrait être appliquée progressivement, le temps qu'on s'ajuste»
Tous les professeurs devront être appelés Madame ou Monsieur
Rattrapage
Nouveau règlement sur le civisme
Tous les professeurs devront être appelés Madame ou Monsieur
Faut-il limiter les heures de livraison des colis à la maison?
Rattrapage
Horaires démesurés
Faut-il limiter les heures de livraison des colis à la maison?