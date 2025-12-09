 Aller au contenu
Arts et spectacles
À l'âge de 96 ans

Décès de Béatrice Picard: «Quelle femme exceptionnelle!» -Danielle Ouimet

le 9 décembre 2025 12:25

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
La comédienne Béatrice Picard, figure marquante du milieu artistique québécois, est décédée à l'âge de 96 ans.

L'actrice et animatrice Danielle Ouimet l'avait rencontrée il y a environ six mois pour une entrevue dans le cadre de l'émission Avant de partir, où des personnalités se livrent dans une entrevue-testament qui sera diffusée après leur décès.

Écoutez Danielle Ouimet à ce sujet, mardi, à La commission.

«Quelle femme exceptionnelle! [...] C'est pas évident de s'asseoir et d'être assez généreux pour dévoiler tous les secrets de sa vie. Mais elle, elle n'a jamais hésité. Ça a été un plaisir du début à la fin. Elle est arrivée avec un sourire. [...] Elle nous a donné ses souvenirs de jeunesse, ce qu'elle a appris à travers le métier et sa vie personnelle [...] Quelle femme merveilleuse! Je n'ai jamais vu cette femme-là déprimée ou déprimante. Je n'ai jamais vu cette femme-là découragée. Toujours le sourire. Toujours en essayant de faire plus que ce qu'on lui demandait.»

Danielle Ouimet

