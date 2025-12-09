La comédienne Béatrice Picard, figure marquante du milieu artistique québécois, est décédée à l'âge de 96 ans.

L'actrice et animatrice Danielle Ouimet l'avait rencontrée il y a environ six mois pour une entrevue dans le cadre de l'émission Avant de partir, où des personnalités se livrent dans une entrevue-testament qui sera diffusée après leur décès.

