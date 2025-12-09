 Aller au contenu
Société
Pilotes d'Air Transat

Menace de grève: l'enjeu est la protection des emplois et la sous-traitance

par 98.5

0:00
9:15

Entendu dans

La commission

le 9 décembre 2025 14:56

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Menace de grève: l'enjeu est la protection des emplois et la sous-traitance
Des négociations sont en cours entre Air Transat et des négociations entre Air Transat et ses 757 pilotes. / (AP Photo/Armando Franca, File)

Les pilotes d'Air Transat et la direction ont jusqu'à 3h du matin dans la nuit de mardi à mercredi pour conclure une entente, l'échéance du préavis de 72 heures étant imminente.

Malgré l'annulation de vols, qui est une mesure opérationnelle pour rapatrier les appareils avant une potentielle grève, l'Association des pilotes souhaite ardemment un règlement.

L'enjeu principal va au-delà des salaires, touchant la valeur globale du contrat, incluant les avantages sociaux, la planification des équipages et la protection des emplois.

Le manque d'incitatif à négocier plus tôt dans l'année est un problème, menant l'association à proposer d'utiliser un médiateur plus tôt dans le processus.

Écoutez Louis-Eric Mongrain, VP de l’Association des pilotes de ligne aériennes du Canada, expliquer le tout, mardi, à La commission

«Si la menace de grève n'existait pas, on n'aurait aucun levier de négociation en tant que groupe d'employés. Le retrait des services, c'est le seul item qu'on peut avoir.»

Louis-Eric Mongrain

