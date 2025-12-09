Règlement échoué

Le ministre de la Santé Christian Dubé avait interdit la majorité des saveurs dans les vapoteuses, n'autorisant que le tabac, la menthe et le menthol. Plus de deux ans après l'adoption de ce règlement, le gouvernement est jugé avoir échoué dans son application.

Le marché noir a pris le contrôle de la vente des saveurs.

Les vapoteurs contournent l'interdiction en se procurant des saveurs illicites via les réserves indiennes, l'Ontario, la vente en ligne, ou en se les faisant livrer par Postes Canada.

Écoutez Michel Poulin, porte-parole du Regroupement des tabagies du Québec, expliquer le tout, mardi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.