Politique provinciale
Règlement échoué

Vapotage: le marché noir prospère après l'interdiction des saveurs

le 9 décembre 2025 13:41

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
L'Institut national de la santé publique confirme que 84 % des vapoteurs au Québec achètent des arômes qui sont interdites. / and.one/ Adobe Stock

Le ministre de la Santé Christian Dubé avait interdit la majorité des saveurs dans les vapoteuses, n'autorisant que le tabac, la menthe et le menthol. Plus de deux ans après l'adoption de ce règlement, le gouvernement est jugé avoir échoué dans son application.

Le marché noir a pris le contrôle de la vente des saveurs.

Les vapoteurs contournent l'interdiction en se procurant des saveurs illicites via les réserves indiennes, l'Ontario, la vente en ligne, ou en se les faisant livrer par Postes Canada.

Écoutez Michel Poulin, porte-parole du Regroupement des tabagies du Québec, expliquer le tout, mardi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

