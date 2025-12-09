Projet de loi Q-5

Le ministre des Finances et responsable des Grands projets, Eric Girard, a proposé un projet de loi permettant de déroger à une vingtaine de lois, dont la Loi sur la qualité de l’environnement, pour accélérer la réalisation de grands projets économiques au Québec.

Écoutez le commentaire de Nathalie Normandeau à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.