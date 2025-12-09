 Aller au contenu
Politique provinciale
Projet de loi Q-5

«C'est une annonce qui va mettre le feu aux poudres chez les écologistes»

par 98.5

0:00
10:04

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 décembre 2025 17:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le ministre des Finances et responsable des Grands projets, Eric Girard, a proposé un projet de loi permettant de déroger à une vingtaine de lois, dont la Loi sur la qualité de l’environnement, pour accélérer la réalisation de grands projets économiques au Québec.

Écoutez le commentaire de Nathalie Normandeau à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.

«Le ministre a tenté de nous rassurer en disant: ''Écoutez, l'objectif, c'est d'appuyer sur l'accélérateur, mais en continuant de respecter nos lois''. Sauf que dans ce projet de loi, il se dote d'un pouvoir extraordinaire ou exceptionnel de déroger à une vingtaine de lois qui existent, qui permettent d'encadrer la livraison de certains grands projets.»

Nathalie Normandeau

Autre sujet discuté:

  • François Legault se dit ouvert à des avantages financiers pour les médecins afin d’améliorer l’accès aux soins, remettant en question la loi 2.

