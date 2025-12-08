Le meilleur joueur du CH en ce moment?

Interrogé sur le meilleur joueur du Canadien de Montréal dernièrement, Mario Langlois répond Juraj Slafkovský, affirmant qu'il est devenu un joueur différent et qu'il sera «indispensable» à l'équipe dans un avenir rapproché.

Une mention spéciale va à la recrue Ivan Demidov.

En dépit des difficultés de l'équipe cette année, les Canadiens demeurent dans la course.

Est-ce que rater les séries serait la fin du monde pour cette édition du CH?

Écoutez Mario Langlois, l'animateur des Amateurs de sports, lundi, avec Philippe Cantin au Québec maintenant.