L'ombre de Trump plane sur la surenchère...

Le géant Paramount a lancé une offre hostile de 77,9 milliards de dollars (en actions) pour acquérir Warner Bros. Discovery (WBD), dépassant l'offre précédente de Netflix (72 milliards de dollars, en argent, actions et dette). WBD regroupe des entités majeures comme HBO Max, CNN, et des studios mythiques.

Paramount, soutenu par la famille Ellison et des fonds souverains (dont un fonds lié au gendre de Donald Trump, Jared Kushner), affirme que son offre devrait mieux passer au niveau réglementaire.

La saga est complexe; si WBD accepte Paramount, il devra verser une pénalité de près de 3 milliards de dollars à Netflix.

Cette bataille pourrait se terminer devant les tribunaux.

