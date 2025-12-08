Fin de session parlementaire

À l'Assemblée nationale, la dernière semaine de travaux est agitée: le PLQ tente de se faire oublier suite à de nouvelles révélations sur les dons de sa course à la chefferie, alors que la CAQ espère une entente avec la FMOQ avant le congé de Noël.

Pendant ce temps, le premier ministre Legault visite l'Abitibi-Témiscamingue pour aborder trois dossiers chauds: Glencore/Fonderie Horne, l'industrie forestière et la santé.

En parallèle, le ministre Bernard Drainville réforme le régime d'autorisation environnementale pour le réduire de 18 à 9 mois.

Cette volonté d'efficacité pour les grands projets est saluée par le milieu économique, mais dénoncée par les groupes environnementaux, qui craignent une dilution des standards.

Écoutez l'éditorial de Nathalie Normandeau, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.