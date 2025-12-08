 Aller au contenu
Société
Hôpital Sainte-Croix de Drummondville

17 chirurgies annulées à cause d’un dégât d’eau majeur

Le Québec maintenant

le 8 décembre 2025 17:18

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le Québec maintenant / Cogeco Média

L’hôpital Sainte-Croix de Drummondville a été frappé par un dégât d’eau important ce lundi.

Les dégâts ont entraîné l’annulation de 17 chirurgies et des examens d’endoscopie.

Écoutez Frédérick Beaulieu, président du syndicat du CIUSSS Mauricie–Centre-du-Québec, revenir sur ce problème et sur les autres enjeux rencontrés dans l’établissement, lundi, à l’émission Le Québec maintenant.

Il revient sur la vétusté de l’hôpital Sainte-Croix, où des codes turquoise et des dégâts d’eau sont récurrents.

«Il y a eu un engagement de la CAQ de construire un nouvel hôpital à Drummondville, mais outre les paroles, il n’y a rien de concret qui se concrétise.»

Frédérick Beaulieu

