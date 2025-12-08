De controverse en controverse

On analyse la gestion de crise de Paul St-Pierre Plamondon après ses propos polémiques envers le milieu culturel, ainsi que celle de Pablo Rodriguez entourant le financement de sa campagne à la chefferie du PLQ.

Comment leur gestion de crise se compare-t-elle en termes d'impact sur leur leadership respectif ?

Écoutez le directeur affaires publiques chez Aucoin Stratégie et communication, Guillaume Houle, faire le point sur les récentes crises politiques.