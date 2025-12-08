 Aller au contenu
Politique
De controverse en controverse

«Le PLQ présentement, c'est comme l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 décembre 2025 15:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Le PLQ présentement, c'est comme l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont»
Certains militants libéraux estiment que Pablo Rodriguez n'est plus l'homme de la situation. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

On analyse la gestion de crise de Paul St-Pierre Plamondon après ses propos polémiques envers le milieu culturel, ainsi que celle de Pablo Rodriguez entourant le financement de sa campagne à la chefferie du PLQ.

Comment leur gestion de crise se compare-t-elle en termes d'impact sur leur leadership respectif ?

Écoutez le directeur affaires publiques chez Aucoin Stratégie et communication, Guillaume Houle, faire le point sur les récentes crises politiques.

«PSPP doit faire attention à ne pas s'emporter, chose qu'il a tendance à faire.»

Guillaume Houle sur la controverse entourant PSPP et ses propos sur le milieu culturel au Québec

« Le PLQ présentement c'est comme l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont: chaque jour, il y a une nouvelle tuile qui nous tombe sur la tête. »

Guillaume Houle sur la crise au PLQ

