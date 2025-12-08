Retrouvée morte devant une RPA

Une dame de 88 ans a été retrouvée morte à l'extérieur de sa résidence, lundi à Laval.

La dame, considérée comme non autonome, serait sortie de la résidence le Villagia de l’île Paton sans alerter le personnel.

La famille de la dame remet en question le niveau de sécurité de cette résidence qui est considéré comme étant haut de gamme.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, faire le point sur les circonstances du décès d'une femme de 88 ans à Laval.

