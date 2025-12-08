 Aller au contenu
Retrouvée morte devant une RPA

Le coroner enquête pour déterminer les causes du décès d'une octogénaire à Laval

par 98.5

0:00
9:48

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 décembre 2025 15:37

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville

et autres

Le coroner enquête pour déterminer les causes du décès d'une octogénaire à Laval
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Une dame de 88 ans a été retrouvée morte à l'extérieur de sa résidence, lundi à Laval. 

La dame, considérée comme non autonome, serait sortie de la résidence le Villagia de l’île Paton sans alerter le personnel. 

La famille de la dame remet en question le niveau de sécurité de cette résidence qui est considéré comme étant haut de gamme. 

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, faire le point sur les circonstances du décès d'une femme de 88 ans à Laval.

Autre sujet abordé:

  • Une jeune femme de 19 ans (Lydia Ghorici), a été impliquée dans un braquage à domicile, à Saint-Hubert dimanche. On fait le point avec Bénédicte Lebel.

