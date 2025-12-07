Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.

Cette semaine, c'est Manon Massé qui est l'invitée de l'émission Signé Lévesque.

Écoutez la députée de Sainte-Marie St-Jacques s'exprimer sur l'actualité politique des dernières semaines.