Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.
Cette semaine, c'est Manon Massé qui est l'invitée de l'émission Signé Lévesque.
Écoutez la députée de Sainte-Marie St-Jacques s'exprimer sur l'actualité politique des dernières semaines.
«J'en reviens pas comment le gouvernement Legault est en train d'abandonner la population québécoise avec sa loi 2 pour la rémunération des médecins. Il est en train de foutre le feu aux poudres. Christian Dubé n'a pas l'air de saisir que ça aura un impact particulier sur les populations vulnérables. Bref, c'est vraiment choquant parce que, quand il est question de santé, je pense qu'il faut que l'État soit au rendez-vous.»