L’émission Janette, les jeunes et la vieille, dans laquelle l'écrivaine, journaliste et animatrice s'entretient avec des enfants avec un vécu particulier, sera diffusée samedi soir à Télé-Québec.
«J'ai trouvé ça exceptionnel. Il n'y avait pas meilleure personne pour discuter avec ces jeunes-là que Janette Bertrand. Elle est phénoménale. J'en parle et j'ai des frissons. Peu importe qui est la personne, si elle est connue ou pas. Chaque personne a son histoire. Puis Janette Bertrand peut faire ressortir cette histoire-là. Puis elle leur dit à tous ces enfants-là, j'ai de l'admiration pour toi.»