Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 a placé le Canada dans le Groupe B avec la Suisse et le Qatar.

Le quatrième adversaire sera le vainqueur des barrages européens A, où l'Italie pourrait se retrouver.

Cela soulève des interrogations sur l'horaire, puisque le match d'ouverture du Canada à Toronto, le 12 juin, coïncide avec une rencontre des Blue Jays.

L'absence de Montréal comme ville-hôte fait aussi réagir...

Écoutez la chronique Esprit sportif avec Meeker Guerrier, vendredi, au Québec maintenant.