Solidarité pour les ex-placés de la DPJ

La solidarité des Québécois permet de donner directement aux jeunes dans le besoin: une grande collecte annuelle de vêtements d'hiver pour les ex-placés de la DPJ a été organisée par Ékip jeunesse.
L'événement a été qualifié de «complètement fou», car les dons ont doublé par rapport à l'année dernière, avec potentiellement plus de 9000 manteaux récoltés, en plus de bottes, tuques, et sacs de couchage.
La distribution se fera dans la grande région de Montréal, à Québec, en Mauricie, et en Outaouais.
Malgré le succès, l'organisme est surchargé et lance un appel urgent aux bénévoles pour aider à trier les dons et préparer les 70 commandes pour la distribution qui commence dès samedi.
Écoutez Nancy Audet, journaliste, autrice, conférencière et co-fondatrice de l'organisme Ékip Jeunesse, donner tous les détails, vendredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.
«[Aux jeunes ex-placés de la DPJ]: vous n'avez peut-être pas de famille. Vous n’avez peut-être pas le soutien que vous méritez. Mais on est là, on est là pour vous, on vous tend la main puis on ne va pas être là juste pour vous dans cette période-ci. Parce qu'avec Ékip jeunesse, on me donne maintenant les moyens d'être là pour eux douze mois par année.»