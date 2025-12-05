 Aller au contenu
Société
Solidarité pour les ex-placés de la DPJ

Collecte d'Ékip Jeunesse: une grande réussite et une demande de bénévoles

par 98.5

0:00
5:11

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 décembre 2025 17:26

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Collecte d'Ékip Jeunesse: une grande réussite et une demande de bénévoles
Le Québec maintenant / Cogeco Média

La solidarité des Québécois permet de donner directement aux jeunes dans le besoin: une grande collecte annuelle de vêtements d'hiver pour les ex-placés de la DPJ a été organisée par Ékip jeunesse.

L'événement a été qualifié de «complètement fou», car les dons ont doublé par rapport à l'année dernière, avec potentiellement plus de 9000 manteaux récoltés, en plus de bottes, tuques, et sacs de couchage.

La distribution se fera dans la grande région de Montréal, à Québec, en Mauricie, et en Outaouais.

Malgré le succès, l'organisme est surchargé et lance un appel urgent aux bénévoles pour aider à trier les dons et préparer les 70 commandes pour la distribution qui commence dès samedi. 

Écoutez Nancy Audet, journaliste, autrice, conférencière et co-fondatrice de l'organisme Ékip Jeunesse, donner tous les détails, vendredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

«[Aux jeunes ex-placés de la DPJ]: vous n'avez peut-être pas de famille. Vous n’avez peut-être pas le soutien que vous méritez. Mais on est là, on est là pour vous, on vous tend la main puis on ne va pas être là juste pour vous dans cette période-ci. Parce qu'avec Ékip jeunesse, on me donne maintenant les moyens d'être là pour eux douze mois par année.»

Nancy Audet

Vous aimerez aussi

«Si on veut enrichir le Québec, il faudrait réduire nos émissions de GES»
Le Québec maintenant
«Si on veut enrichir le Québec, il faudrait réduire nos émissions de GES»
0:00
7:05
«Une seule personne était coupable, c'est Marc Lépine» -Nathalie Provost
Le Québec maintenant
«Une seule personne était coupable, c'est Marc Lépine» -Nathalie Provost
0:00
7:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Demidov, l'artiste du chaos: rêver l'avenir de la jeune star du CH
Rattrapage
La semaine des Canadiens
Demidov, l'artiste du chaos: rêver l'avenir de la jeune star du CH
Cadeaux technos «raisonnables»: les suggestions de Mathieu Roy
Rattrapage
Quoi donner à Noël?
Cadeaux technos «raisonnables»: les suggestions de Mathieu Roy
Gemini 3 Pro surpasse ChatGPT sur tout les niveaux
Rattrapage
Puissance de l'IA
Gemini 3 Pro surpasse ChatGPT sur tout les niveaux
Avec François Legault: «On a eu une rencontre productive» - Dr Marc-André Amyot
Rattrapage
Négociations avec les fédérations de médecins
Avec François Legault: «On a eu une rencontre productive» - Dr Marc-André Amyot
Analyse du Groupe B: la menace d'un «groupe de la mort» pour le Canada
Rattrapage
Coupe du monde 2026
Analyse du Groupe B: la menace d'un «groupe de la mort» pour le Canada
«L'Homme qui rétrécit»: un défi technique et philosophique en 2025
Rattrapage
Nouveau film avec Jean Dujardin
«L'Homme qui rétrécit»: un défi technique et philosophique en 2025
Nomination de Marc Miller: «Disons que ça part pas bien » -Biz
Rattrapage
Propos sur le déclin du français
Nomination de Marc Miller: «Disons que ça part pas bien » -Biz
«Une seule personne était coupable, c'est Marc Lépine» -Nathalie Provost
Rattrapage
Réaction au témoignage de Stéphane Guay
«Une seule personne était coupable, c'est Marc Lépine» -Nathalie Provost
La FIFA «à genoux» devant Trump: le sport travesti par la politique
Rattrapage
Coupe du monde 2026
La FIFA «à genoux» devant Trump: le sport travesti par la politique
«Si on veut enrichir le Québec, il faudrait réduire nos émissions de GES»
Rattrapage
La voie de la mobilité durable
«Si on veut enrichir le Québec, il faudrait réduire nos émissions de GES»
Netflix veut s'offrir Warner Bros pour 83 Milliards de dollars
Rattrapage
Transaction historique
Netflix veut s'offrir Warner Bros pour 83 Milliards de dollars
Les jours de Pablo Rodriguez sont-ils comptés?
Rattrapage
Pétition des membres pour sa démission
Les jours de Pablo Rodriguez sont-ils comptés?
On discute des spéciaux de la semaine
Rattrapage
Épicerie
On discute des spéciaux de la semaine
«17 572 $ par an pour nourrir une famille type» -Michèle Boisvert
Rattrapage
Hausse du panier d'épicerie en 2026
«17 572 $ par an pour nourrir une famille type» -Michèle Boisvert