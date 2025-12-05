Solidarité pour les ex-placés de la DPJ

La solidarité des Québécois permet de donner directement aux jeunes dans le besoin: une grande collecte annuelle de vêtements d'hiver pour les ex-placés de la DPJ a été organisée par Ékip jeunesse.

L'événement a été qualifié de «complètement fou», car les dons ont doublé par rapport à l'année dernière, avec potentiellement plus de 9000 manteaux récoltés, en plus de bottes, tuques, et sacs de couchage.

La distribution se fera dans la grande région de Montréal, à Québec, en Mauricie, et en Outaouais.

Malgré le succès, l'organisme est surchargé et lance un appel urgent aux bénévoles pour aider à trier les dons et préparer les 70 commandes pour la distribution qui commence dès samedi.

Écoutez Nancy Audet, journaliste, autrice, conférencière et co-fondatrice de l'organisme Ékip Jeunesse, donner tous les détails, vendredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.