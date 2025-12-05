Négociations avec les fédérations de médecins

La rencontre très attendue entre le premier ministre François Legault et le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Dr Marc-André Amyot, s'est finalement tenue vendredi.

Le Dr Amyot serait ressorti satisfait de cette rencontre avec le premier ministre.

Les négociations se poursuivront au cours des prochaines semaines.

Écoutez Any Guillemette, journaliste chez Cogeco Média, décortiquer cette rencontre, vendredi, au micro de Philippe Cantin.