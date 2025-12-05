 Aller au contenu
Société
Négociations avec les fédérations de médecins

Avec François Legault: «On a eu une rencontre productive» - Dr Marc-André Amyot

par 98.5

0:00
3:34

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 décembre 2025 17:19

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Any Guillemette
Any Guillemette
Avec François Legault: «On a eu une rencontre productive» - Dr Marc-André Amyot
Le Québec maintenant / Cogeco Média

La rencontre très attendue entre le premier ministre François Legault et le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Dr Marc-André Amyot, s'est finalement tenue vendredi. 

Le Dr Amyot serait ressorti satisfait de cette rencontre avec le premier ministre.

Les négociations se poursuivront au cours des prochaines semaines.

Écoutez Any Guillemette, journaliste chez Cogeco Média, décortiquer cette rencontre, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

«On a eu une rencontre productive. Ça nous a permis, encore une fois, de confirmer ce sur quoi on s'était entendu il y a une semaine. Il n'y avait pas de malentendu. Et maintenant les messages vont descendre à la table de négociation et les négociateurs ont tous les mandats pour trouver une solution à cette crise là.»

Dr Marc-André Amyot

Vous aimerez aussi

Cadeaux technos «raisonnables»: les suggestions de Mathieu Roy
Le Québec maintenant
Cadeaux technos «raisonnables»: les suggestions de Mathieu Roy
0:00
10:02
«Une seule personne était coupable, c'est Marc Lépine» -Nathalie Provost
Le Québec maintenant
«Une seule personne était coupable, c'est Marc Lépine» -Nathalie Provost
0:00
7:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Demidov, l'artiste du chaos: rêver l'avenir de la jeune star du CH
Rattrapage
La semaine des Canadiens
Demidov, l'artiste du chaos: rêver l'avenir de la jeune star du CH
Cadeaux technos «raisonnables»: les suggestions de Mathieu Roy
Rattrapage
Quoi donner à Noël?
Cadeaux technos «raisonnables»: les suggestions de Mathieu Roy
Gemini 3 Pro surpasse ChatGPT sur tout les niveaux
Rattrapage
Puissance de l'IA
Gemini 3 Pro surpasse ChatGPT sur tout les niveaux
Collecte d'Ékip Jeunesse: une grande réussite et une demande de bénévoles
Rattrapage
Solidarité pour les ex-placés de la DPJ
Collecte d'Ékip Jeunesse: une grande réussite et une demande de bénévoles
Analyse du Groupe B: la menace d'un «groupe de la mort» pour le Canada
Rattrapage
Coupe du monde 2026
Analyse du Groupe B: la menace d'un «groupe de la mort» pour le Canada
«L'Homme qui rétrécit»: un défi technique et philosophique en 2025
Rattrapage
Nouveau film avec Jean Dujardin
«L'Homme qui rétrécit»: un défi technique et philosophique en 2025
Nomination de Marc Miller: «Disons que ça part pas bien » -Biz
Rattrapage
Propos sur le déclin du français
Nomination de Marc Miller: «Disons que ça part pas bien » -Biz
«Une seule personne était coupable, c'est Marc Lépine» -Nathalie Provost
Rattrapage
Réaction au témoignage de Stéphane Guay
«Une seule personne était coupable, c'est Marc Lépine» -Nathalie Provost
La FIFA «à genoux» devant Trump: le sport travesti par la politique
Rattrapage
Coupe du monde 2026
La FIFA «à genoux» devant Trump: le sport travesti par la politique
«Si on veut enrichir le Québec, il faudrait réduire nos émissions de GES»
Rattrapage
La voie de la mobilité durable
«Si on veut enrichir le Québec, il faudrait réduire nos émissions de GES»
Netflix veut s'offrir Warner Bros pour 83 Milliards de dollars
Rattrapage
Transaction historique
Netflix veut s'offrir Warner Bros pour 83 Milliards de dollars
Les jours de Pablo Rodriguez sont-ils comptés?
Rattrapage
Pétition des membres pour sa démission
Les jours de Pablo Rodriguez sont-ils comptés?
On discute des spéciaux de la semaine
Rattrapage
Épicerie
On discute des spéciaux de la semaine
«17 572 $ par an pour nourrir une famille type» -Michèle Boisvert
Rattrapage
Hausse du panier d'épicerie en 2026
«17 572 $ par an pour nourrir une famille type» -Michèle Boisvert