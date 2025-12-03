 Aller au contenu
Société
Santé mentale

par 98.5

0:00
9:59

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 décembre 2025 09:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Tel-Jeunes: «On a remarqué une hausse de 20% en un an»
Les jeunes sont plus nombreux que jamais à faire appel à Tel-Jeunes. / Adobe Stock

Les jeunes sont plus nombreux que jamais à faire appel à Tel-Jeunes. Plus de 50 000 demandes d’aide ont été enregistrées de janvier à novembre 2025, une hausse de 20 % en un an.

La moitié de ces demandes concernent des enjeux de santé mentale.

Écoutez Annie Papageorgiou, directrice générale de Tel-Jeunes, et Geneviève Henry, intervenante depuis 24 ans, en discuter avec Patrick Lagacé. 

«On est content que les ados puissent consulter, parler à quelqu’un, quand ils ont des questionnements et qu’ils ont envie de partager ce qu’ils vivent et trouver des solutions. [...] Par contre, ce que nos intervenants vivent sur les lignes, c’est que les demandes d’aide sont de plus en plus complexes, plus lourdes, il y a beaucoup plus de détresse.»

Annie Papa-Georgiou

«La souffrance a toujours fait partie du cheminement à l’adolescence. [...] Ce qui a changé, c’est la lourdeur de la détresse, mais aussi la complexité.»

Geneviève Henry

