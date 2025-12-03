Les jeunes sont plus nombreux que jamais à faire appel à Tel-Jeunes. Plus de 50 000 demandes d’aide ont été enregistrées de janvier à novembre 2025, une hausse de 20 % en un an.

La moitié de ces demandes concernent des enjeux de santé mentale.

Écoutez Annie Papageorgiou, directrice générale de Tel-Jeunes, et Geneviève Henry, intervenante depuis 24 ans, en discuter avec Patrick Lagacé.