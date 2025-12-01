Le cuisant revers à Denver

Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, à Brossard, lundi, après le périple de trois rencontres qui a été ponctué de victoires à Salt Lake City et à Las Vegas et d'une dégelée à Denver.
Martin McGuire y était et il résume la journée au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Martin St-Louis prend une partie du blâme après la défaite contre l’Avalanche du Colorado;
- La gestion du temps de glace de Nick Suzuki, qui atteint près de 25 minutes par match;
- La profondeur défensive est affectée par la blessure de Kaiden Guhle;
- Le rôle accru d’Alexandre Carrier;
- La performance de Cole Caufield, nommé joueur du mois de novembre avec 13 points en 13 matchs.