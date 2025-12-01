 Aller au contenu
Hockey
Le cuisant revers à Denver

«Il y avait beaucoup d'espace et c'est un petit peu de notre faute» -St-Louis

par 98.5 sports

0:00
15:36

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 décembre 2025 19:02

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Martin McGuire
Martin McGuire
«Il y avait beaucoup d'espace et c'est un petit peu de notre faute» -St-Louis
Martin St-Louis derrière le banc des Canadiens, samedi, à Denver. / AP/David Zalubowski

Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, à Brossard, lundi, après le périple de trois rencontres qui a été ponctué de victoires à Salt Lake City et à Las Vegas et d'une dégelée à Denver.

Martin McGuire y était et il résume la journée au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Martin St-Louis prend une partie du blâme après la défaite contre l’Avalanche du Colorado;
  • La gestion du temps de glace de Nick Suzuki, qui atteint près de 25 minutes par match;
  • La profondeur défensive est affectée par la blessure de Kaiden Guhle;
  • Le rôle accru d’Alexandre Carrier;
  • La performance de Cole Caufield, nommé joueur du mois de novembre avec 13 points en 13 matchs.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

