 Aller au contenu
Immobilier
Amortissement hypothécaire

Hypothèque sur 50 ans: une idée controversée à considérer

par 98.5

0:00
14:28

Entendu dans

Radio textos

le 14 novembre 2025 10:27

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Hypothèque sur 50 ans: une idée controversée à considérer
Radio textos / Cogeco Média

L'idée de proposer un amortissement hypothécaire sur 50 ans, lancée récemment par Donald Trump, est un sujet qui divise.

Pour le courtier hypothécaire Pierre-Charles Jolicoeur, si cette option permet d'alléger les versements mensuels parfois jusqu'à 400$ par mois, elle ne doit pas entraîner une augmentation de la capacité d'emprunt des gens.

Si le marché permettait à tous d'emprunter plus, les prix de l'immobilier grimperaient immédiatement, annulant ainsi l'avantage pour le premier acheteur, selon lui.

Écoutez le courtier hypothécaire chez JA Hypothèques, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

La solution, selon lui, serait de maintenir la qualification de l'hypothèque sur 30 ans tout en offrant la possibilité de l'amortir le tout sur 50 ans.

«Ton pouvoir d'achat ne va pas augmenter, mais c'est une stratégie pour pouvoir permettre aux gens, dans la vie de tous les jours, d'avoir une solution pour mettre plus d’épargne de côté, plus profiter de la vie».

Pierre-Charles Jolicoeur

L'expert souligne qu'une période d'amortissement plus longue est une décision personnelle, qui permet aux gens de ne pas courir après le remboursement au détriment de l'épargne ou de la qualité de vie, même si cela signifie payer plus d'intérêts au total.

Vous aimerez aussi

Crise du logement : «Ça concerne l'ensemble de la société québécoise»
Même le week-end
Crise du logement : «Ça concerne l'ensemble de la société québécoise»
0:00
10:29
Aider ses enfants pour l'achat d'une première propriété: bonne ou mauvaise idée?
Radio textos
Aider ses enfants pour l'achat d'une première propriété: bonne ou mauvaise idée?
0:00
23:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Patrice L’Ecuyer se livre pour la première fois en spectacle
Rattrapage
Grande entrevue
Patrice L’Ecuyer se livre pour la première fois en spectacle
Cas d'aliénation parentale: un père doit 10 000$ à la mère de son enfant
Rattrapage
Droit de la famille
Cas d'aliénation parentale: un père doit 10 000$ à la mère de son enfant
Peut-on filmer ou pas une scène pour recueillir des preuves?
Rattrapage
Vie privée et admissibilité juridique
Peut-on filmer ou pas une scène pour recueillir des preuves?
Le vol de courrier: une technique encore «très populaire»
Rattrapage
Un méfait prisé par les voleurs
Le vol de courrier: une technique encore «très populaire»
Peut-on être heureux avec un salaire de plusieurs milliards de dollars?
Rattrapage
Finances personnelles
Peut-on être heureux avec un salaire de plusieurs milliards de dollars?
Pourquoi certains ados dérivent vers la violence?
Rattrapage
Hausse des drames impliquant les jeunes
Pourquoi certains ados dérivent vers la violence?
Pourquoi les jeunes s'intéressent-ils de plus en plus à la religion?
Rattrapage
L'Église nettement plus populaire
Pourquoi les jeunes s'intéressent-ils de plus en plus à la religion?
Les priorités financières et politiques repoussent l'environnement
Rattrapage
Abandon de la cause climatique?
Les priorités financières et politiques repoussent l'environnement
Accepteriez-vous que vos nouvelles soient lues par un robot?
Rattrapage
L'IA bouleverse nos vies
Accepteriez-vous que vos nouvelles soient lues par un robot?
«J'ai eu des pensées d'abandon»: témoignage choc sur la psychose post-partum
Rattrapage
«Personne n'est à l'abri»
«J'ai eu des pensées d'abandon»: témoignage choc sur la psychose post-partum
Tempête surprise: les pires comportements à éviter sur les routes
Rattrapage
Vitesse et «igloos roulants»
Tempête surprise: les pires comportements à éviter sur les routes
Les mystères de la création et de la vie dans l'univers
Rattrapage
De Frankenstein au paradoxe de Fermi
Les mystères de la création et de la vie dans l'univers
Pardonner ou pas les artistes «annulés»?
Rattrapage
Documentaire sur la «culture de l'annulation»
Pardonner ou pas les artistes «annulés»?
Hydro-Québec, les conducteurs qui niaisent dans la voie de gauche et la SQDC
Rattrapage
Radio textos
Hydro-Québec, les conducteurs qui niaisent dans la voie de gauche et la SQDC