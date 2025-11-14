L'idée de proposer un amortissement hypothécaire sur 50 ans, lancée récemment par Donald Trump, est un sujet qui divise.

Pour le courtier hypothécaire Pierre-Charles Jolicoeur, si cette option permet d'alléger les versements mensuels parfois jusqu'à 400$ par mois, elle ne doit pas entraîner une augmentation de la capacité d'emprunt des gens.

Si le marché permettait à tous d'emprunter plus, les prix de l'immobilier grimperaient immédiatement, annulant ainsi l'avantage pour le premier acheteur, selon lui.

Écoutez le courtier hypothécaire chez JA Hypothèques, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

La solution, selon lui, serait de maintenir la qualification de l'hypothèque sur 30 ans tout en offrant la possibilité de l'amortir le tout sur 50 ans.