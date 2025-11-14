L'idée de proposer un amortissement hypothécaire sur 50 ans, lancée récemment par Donald Trump, est un sujet qui divise.
Pour le courtier hypothécaire Pierre-Charles Jolicoeur, si cette option permet d'alléger les versements mensuels parfois jusqu'à 400$ par mois, elle ne doit pas entraîner une augmentation de la capacité d'emprunt des gens.
Si le marché permettait à tous d'emprunter plus, les prix de l'immobilier grimperaient immédiatement, annulant ainsi l'avantage pour le premier acheteur, selon lui.
Écoutez le courtier hypothécaire chez JA Hypothèques, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.
La solution, selon lui, serait de maintenir la qualification de l'hypothèque sur 30 ans tout en offrant la possibilité de l'amortir le tout sur 50 ans.
«Ton pouvoir d'achat ne va pas augmenter, mais c'est une stratégie pour pouvoir permettre aux gens, dans la vie de tous les jours, d'avoir une solution pour mettre plus d’épargne de côté, plus profiter de la vie».
L'expert souligne qu'une période d'amortissement plus longue est une décision personnelle, qui permet aux gens de ne pas courir après le remboursement au détriment de l'épargne ou de la qualité de vie, même si cela signifie payer plus d'intérêts au total.