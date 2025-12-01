L'ouverture de l'antenne du REM à Deux-Montagnes a eu un effet important sur les commerces du centre-ville, indique Luc Ferrandez.

Le temps de déplacement compte 20 minutes entre Deux-Montagnes et le centre-ville: c'est plus rapide que de chercher du stationnement au Carrefour Laval, ajoute-t-il.

Il soutient que la planification du transport devrait être une sous-cellule du ministère de l'Urbanisme, dont la priorité est de construire des milieux de vie abordables, là où le terrain coûte le moins cher.

Écoutez Le coup de gueule de Luc Ferrandez, lundi, au micro de Patrick Lagacé.