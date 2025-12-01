Vidéo virale du week-end

L'animateur et auteur Bruno Blanchet a annoncé publiquement son diagnostic de cancer de la prostate agressif dans une vidéo devenue virale en fin de semaine.

Habitant la Thaïlande, il s'est montré rassurant quant à son traitement et a finalement obtenu une date d'opération.

La vidéo très émouvante montre Blanchet lors de l'annonce du diagnostic par son médecin, illustrant un «grand moment de vulnérabilité» et de choc.

Très actif en ligne, il documente ce moment avec une détermination de feu, promettant de ne jamais abandonner.

