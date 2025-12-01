Déchets et surconsommation

Le boom du magasinage en ligne a provoqué une explosion de déchets d'emballage (boîtes), saturant le système de recyclage québécois.

Cette surconsommation mène au débordement des bacs, forçant les citoyens à jeter leurs matières recyclables avec les ordures.

En France, le Sénat débat d'une taxe sur chaque colis, allant jusqu'à 5 €, pour financer la gestion de ces déchets et rendre la compétition plus loyale pour les commerces locaux.

Simon Paré-Poupart voit la taxe comme un «début», mais insiste sur l'urgence d'un changement de comportement face à la quantité de biens neufs qui seront bientôt jetés.

Écoutez le vidangeur et auteur du livre Ordures! journal d’un vidangeur, lundi, en discuter avec Patrick Lagacé.