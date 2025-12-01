 Aller au contenu
Politique
La présidente de la FTQ en mène large

«Ça dérange que Magali Picard prenne toute la place»

Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Les syndicats continuent de manifester leur mécontentement envers les réformes annoncées par le ministre du Travail, Jean Boulet.

Près de 50 000 personnes, selon les estimations, ont pris d'assaut les rues de Montréal en fin de semaine à cet effet.

La présidente de la FTQ, Magali Picard, continue d'être très présente sur la place publique et assume son discours.

Jonathan affirme que les dirigeants syndicaux, incluant Magali Picard et la présidente de la CSN Caroline Senneville, veulent garder le cap sans céder à la pression.

Il se demande si les leaders syndicaux nuisent à leur propre cause en ayant une attitude trop abrasive.

«Ça dérange que Magali Picard, de la FTQ, prenne toute la place. Elle absorbe tout l'oxygène dans la pièce. Caroline Senneville [présidente de la CSN] voulait aussi parler, mais Magalie Picard intervenait dès que Caroline Senneville ouvrait la bouche...»

Jonathan Trudeau

