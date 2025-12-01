La présidente de la FTQ en mène large

Les syndicats continuent de manifester leur mécontentement envers les réformes annoncées par le ministre du Travail, Jean Boulet.

Près de 50 000 personnes, selon les estimations, ont pris d'assaut les rues de Montréal en fin de semaine à cet effet.

La présidente de la FTQ, Magali Picard, continue d'être très présente sur la place publique et assume son discours.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Jonathan Trudeau à ce sujet, lundi, à Lagacé le matin.

Jonathan affirme que les dirigeants syndicaux, incluant Magali Picard et la présidente de la CSN Caroline Senneville, veulent garder le cap sans céder à la pression.

Il se demande si les leaders syndicaux nuisent à leur propre cause en ayant une attitude trop abrasive.