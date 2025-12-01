Les agents de probation au Québec s'inquiètent

L'assouplissement de la surveillance de certains criminels inquiète les agents de probation au Québec, selon un reportage de La Presse.
Une vingtaine de mesures ont été mises en place par le ministère de la Sécurité publique dans le but d'alléger la surcharge de travail des agents.
Parmi ces nouvelles directives, les agents font moins de suivi auprès de criminels qualifiés de «cas élevés».
De plus, en ce qui concerne les délinquants portant un bracelet anti-rapprochement, les agents de probation ne sont plus obligés de consulter les victimes pour s'assurer du respect des conditions imposées.
Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé qui commente notamment ce dossier, lundi, à son émission.
«On est en austérité au Québec et on en a une autre preuve. Dans le suivi des criminels, des gens qui ont été condamnés pour des crimes et souvent des crimes assez graves, le gouvernement du Québec a envoyé des nouvelles directives. Pour économiser, on réduit les tâches des agents de probation. Il y a des suivis qui sont moins intensifs, moins serrés, et les agents de probation disent: "Écoutez, c'est un peu dangereux, ce qu'on est en train de faire".»
Autres sujets abordés
- Pneus d'hiver obligatoires à partir d'aujourd'hui, 1er décembre;
- Retour au bureau à temps plein: Ottawa envisage de mettre fin au télétravail pour les fonctionnaires d'ici janvier 2027;
- Immigration: une coiffeuse bien intégrée risque de perdre son statut à cause de la bureaucratie;
- Réforme du régime du syndical par le ministre Jean Boulet: la FTQ prépare une « grève sociale » au printemps prochain;
- Consigne: des Ontariens profitent du meilleur taux de consigne au Québec;
- Des enquêtes dénoncent de faux rabais dans les épiceries;
- Intelligence artificielle: la police de Montréal s'équipe d'un logiciel pour surveiller la population en temps réel;
- Le gala alternatif de la musique indépendante du Québec a eu lieu dimanche;
- Transport en commun: on pourra payer avec son téléphone d'ici quelques semaines à Montréal.