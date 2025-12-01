Les agents de probation au Québec s'inquiètent

L'assouplissement de la surveillance de certains criminels inquiète les agents de probation au Québec, selon un reportage de La Presse.

Une vingtaine de mesures ont été mises en place par le ministère de la Sécurité publique dans le but d'alléger la surcharge de travail des agents.

Parmi ces nouvelles directives, les agents font moins de suivi auprès de criminels qualifiés de «cas élevés».

De plus, en ce qui concerne les délinquants portant un bracelet anti-rapprochement, les agents de probation ne sont plus obligés de consulter les victimes pour s'assurer du respect des conditions imposées.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé qui commente notamment ce dossier, lundi, à son émission.