Société
Un oléoduc dans l'Ouest du Canada

«Danielle Smith, une enragée finie, s'est fait un nouvel ami en Mark Carney»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 novembre 2025 09:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique à Lagacé le matin, vendredi, Luc Ferrandez aborde l'entente controversée entre le gouvernement fédéral et l'Alberta concernant la construction d'un nouvel oléoduc, qui nécessitera l'abaissement des standards environnementaux pour permettre à la province d'exporter son pétrole vers la Colombie-Britannique.

Il affirme que le virage fondamental opéré par M. Carney et le Parti libéral du Canada est dû à la pression de la première ministre de l'Alberta qu'il décrit comme une «femme d'une arrogance et d'une insistance [...] exécrable».

Il note qu'elle a exigé l'abrogation de plusieurs lois environnementales.

Écoutez son coup de gueule, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Danielle Smith, c'est une enragée finie. La première ministre de l'Alberta s'est fait un nouvel ami en monsieur Carney qui lui, a perdu un ami : Steven Guilbeault. Il va sans doute en perdre beaucoup d'autres.»

Luc Ferrandez

