Un oléoduc dans l'Ouest du Canada

À l'occasion de sa chronique à Lagacé le matin, vendredi, Luc Ferrandez aborde l'entente controversée entre le gouvernement fédéral et l'Alberta concernant la construction d'un nouvel oléoduc, qui nécessitera l'abaissement des standards environnementaux pour permettre à la province d'exporter son pétrole vers la Colombie-Britannique.

Il affirme que le virage fondamental opéré par M. Carney et le Parti libéral du Canada est dû à la pression de la première ministre de l'Alberta qu'il décrit comme une «femme d'une arrogance et d'une insistance [...] exécrable».

Il note qu'elle a exigé l'abrogation de plusieurs lois environnementales.

