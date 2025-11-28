Un bras de fer est en cours entre des parents de Laval et le service de police, après qu'une centaine de parents aient reçu de multiples constats d'infraction pour avoir immobilisé leur véhicule devant l'école secondaire Georges-Vanier.

Richard Marcotte, père d'un adolescent qui fréquente l'école, dénonce le «modus operandi» de la police.

Les parents ont commencé à recevoir des contraventions par la poste plusieurs mois après les faits, en juillet, sans jamais avoir été interpellés par les policiers.

Écoutez Richard Marcotte expliquer le bras de fer entre des parents et la police de Laval, au micro de Patrick Lagacé.

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a mentionné en conseil municipal que les policiers étaient en «moyenne pression» à cette période, laissant entendre que la multiplication des contraventions pourrait être une tactique.