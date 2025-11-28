Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration Jean-François Roberge présente son nouveau projet de loi, surnommé la «laïcité 2.0». Une autre étape vers «un État plus moderne».

Il a donné plusieurs exemples expliquant le besoin de cette nouvelle loi, notamment la question des prières de rue.

Le ministre a cité des événements perçus comme des «formes de provocation», où des gens «s'approprient un espace public» pour en faire un lieu de culte.

