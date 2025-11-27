La victoire contre le Mammoth

En définitive, plusieurs analystes étaient optimistes avant la rencontre entre les Canadiens de Montréal et le Mammoth de l'Utah, mercredi.
Antoine Roussel était du nombre. Écoutez-le avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La résilience du Tricolore en troisième période malgré des faiblesses défensives et un temps élevé passé dans sa zone;
- On discute des performances de Suzuki (24 minutes, deux buts, une passe), Matheson (26 minutes), Bolduc et Caufield;
- Les problèmes en désavantage numérique;
- Antoine Roussel partage aussi une anecdote sur le Thanksgiving et il évoque la gestion des joueurs par Martin St-Louis.