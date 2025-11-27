 Aller au contenu
L'utilisation des sels d'ammoniac

«C'est l'équivalent de recevoir une claque dans la face» -Aleck Brodeur

par 98.5 Sports

0:00
6:37

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 novembre 2025 20:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«C'est l'équivalent de recevoir une claque dans la face» -Aleck Brodeur
Le gardien des Canucks Thatcher Demko respire des sels d'ammoniac avant un match. / PC/Darryl Dyck

On voit souvent les joueurs de hockey respirer un produit avant ou pendant un match. De quoi s'agit-il? De sels d'ammoniac.

Écoutez Alek Brodeur, pharmacien et ancien joueur du Rouge et Or de Laval, parler des sels d'ammoniaque avec Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Les sels d'ammoniac provoquent un effet percutant;
  • Ils stimulent le système nerveux, mais n'apportent pas d'avantage prouvé selon la littérature scientifique;
  • L'Institut national de santé publique du Québec et Hockey Québec déconseillent leur usage, notamment en raison de risques respiratoires.

