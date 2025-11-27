L'utilisation des sels d'ammoniac

On voit souvent les joueurs de hockey respirer un produit avant ou pendant un match. De quoi s'agit-il? De sels d'ammoniac.
Écoutez Alek Brodeur, pharmacien et ancien joueur du Rouge et Or de Laval, parler des sels d'ammoniaque avec Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Les sels d'ammoniac provoquent un effet percutant;
- Ils stimulent le système nerveux, mais n'apportent pas d'avantage prouvé selon la littérature scientifique;
- L'Institut national de santé publique du Québec et Hockey Québec déconseillent leur usage, notamment en raison de risques respiratoires.